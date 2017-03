Iceta promet submissió eterna al PSOE

Última actualització Dilluns, 6 de març de 2017 14:00 h

ACN Barcelona .- PSC i PSOE han tancat un acord sobre el protocol de relacions després de la crisi per la decisió dels socialistes espanyols de permetre la investidura del president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Segons el text de l’acord, correspon al PSOE “la definició de la posició política en els assumptes de naturalesa o rellevància constitucional, així com en aquells l’aplicació dels quals excedeix de l’àmbit territorial de Catalunya”. I reserva per al PSC la “intervenció” en aquests assumptes. D’altra banda, s’estableix que el comitè federal del PSOE és “l’únic àmbit de decisió en relació amb la investidura del president del govern espanyol” i, de la mateixa manera, que el Consell Nacional del PSC és “l’únic àmbit de decisió en relació amb la investidura de la presidència de la Generalitat”. Però l’acord afegeix que les aliances electorals a Catalunya seran “analitzades i consensuades” en la comissió de coordinació política PSOE-PSC.