[Vídeo] L'InfoK dóna una lliçó de respecte i pluralitat parlant de l'autobús trànsfob de Hazte Oír

Una nena transsexual aporta el seu testimoni

La Televisió de Catalunya ha donat una magistral lliçó de respecte i pluralitat propi d'una societat moderna com la catalana a través de l'InfoK, un espai de notícies dedicat als infants i preadolescents. Tota una peça de més de 4 minuts anava dedicada a la transsexualitat arran de la notícia de l'autobús de l'ONG ultraconservadora i catòlica Hazte Oír. La notícia, explicada amb un to clar i entenedor, explica que hi ha nens que neixen amb vulva i nenes que neixen amb penis.

L'InfoK, l'informatiu per a infants i preadolescents catalans, va dedicar tota una notícia a la transsexualitat. Començava mostrant l'autobús de Hazte Oír i deia que les frases que mostrava "eren molt greus" perquè podien "fer mal a moltes persones" i inciten a rebutjar els transsexuals.

Llavors el vídeo explica que un nen o una nena no tenen perquè néixer amb un penis i una vulva respectivament. "Aquests nens i nenes ho passen una mica malament perquè no se senten a gust amb els genitals que han nascut". Així, entrevisten a l'Estel, una transsexual que explica la seva experiència.

I segueixen: "la frase que hem llegit a l'autobús incita a menysprear les persones transsexuals" i afirmen que "molta gent se n'ha queixat". A partir d'aquí expliquen que els polítics i tothom en general els poden ajudar per fer més fàcil la seva vida com, per exemple, que puguin decidir a quin lavabo han d'anar. És quan mostren un parell de notícies dels Estats Units on els protagonistes són el col·lectiu de transsexuals per acabar dient que "siguem com siguem, tots tenim les mateixes possibilitats, que d'això és tracta la igualtat, oi?".



