Claravalls

6 de març de 2017, 17.12 h

Amb la cara ja paga...si no us agrada Catalunya cardeu el camp, aqui no us necessitem per a res.Fora justícia española de Catalunya.Ppsoecs,tribunals i jutges son el fills de l'assassí Franco.Adéu España ja us ho fareu,colla de primituis amargats i repremits.

El vostre odi i violència en portarà a la llibertat.Feixistes més que feixistes.

Catalunya no és ni serà mai España.||*||