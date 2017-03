Montull segueix marejant la perdiu pel cas Palau

Última actualització Dilluns, 6 de març de 2017 17:55 h

Assegura que l’entramat del Palau ja funcionava quan ell hi va arribar

Jordi Muntull, que ha assegurat que inculparà a CDC si se li rebaixa la petició de pena, segueix marejant la perdiu pel cas Palau. Ha assegurat avui a TV3 que l’entramat del Palau ja funcionava quan ell hi va arribar. L’exdirector administratiu comenta que ratificarà tot el què declari la seva filla perquè “ella dirà la veritat”.

ACN Barcelona .- L’exdirector administratiu del Palau i exmà dreta de Fèlix Millet, Jordi Montull, ha assegurat aquest dilluns al migdia que l’entramat financer al Palau ja funcionava quan ell i la seva filla hi van arribar. En declaracions a TV3, Montull ha comentat que exculparà la seva filla Gemma i ratificarà el què ella declari. “Era una persona que no tenia firma, que no remenava cap diner”, ha sentenciat Montull, que també ha volgut deixar clar que la seva fila va entrar “tres anys abans” que esclatés l’escàndol i “quan això estava en marxa i quan el què va voler va ser arreglar-ho”. “Suposo que les dades que ella tingui, les voldrà dir i dirà la veritat”, ha afegit. D’altra banda, l’exdirector administratiu del Palau ha explicat que actualment no té una relació tan estreta amb Millet.

En declaracions a TV3, Montull també ha comentat que “no pot respondre” per Fèlix Millet i que la seva relació no passa més enllà que preguntar-li pel seu estat de salut.

Les declaracions de Jordi Montull arriben només 48 hores abans que hagi de declarar davant el tribunal que el jutge pel cas Palau i en què es podria confirmar un pacte amb la Fiscalia perquè expliqui el suposat finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya a través del Palau de la Música a canvi de rebaixar la pena per a la seva filla i evitar la presó.

