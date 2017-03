BCNenComú es treu les puces de l'escàndol de TMB i culpa a PSC, ICV i CiU

Última actualització Dilluns, 6 de març de 2017 20:00 h

L'escàndol dels sous dels directius de Transports Metropolitans de Barcelona ha esclatat al consistori amb molta força, alguns membres del govern comencen a desconfiar del pacte amb els socialistes, que no només compten amb un líder i segon tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, encausat per presumpte tràfic d'influències en el cas Mercuri, sinó que a mesura que es destapen les irregularitats al Consell Comarcal del Barcelonès, denunciades posades a disposició de la fiscalia per la Sindicatura de Comptes, van embrutant dia rere dia la imatge del partit d'Ada Colau

Treure's les puces de sobre

Amb l'ànim de marcar el màxim de distàncies amb els socialistes i ICV, la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, ha volgut deixar clar que els escàndols actuals responen a gestions fetes en "anteriors mandats" i considera "totalment inapropiat" que una empresa pública pagui 200.000 euros de salari.