Bufetada del Gobierno al món de la cultura: baixa l'IVA dels toros al 10%

Era una mesura pactada entre el PP i Ciudadanos

Gerard Sesé @gerardsese - El món de la cultura fa anys que reclama que l'IVA al 21% els escanya. Qualsevol espectacle, dansa, música, teatre, poesia, cinema... que impliqui un taquillatge el 21% del preu que paga l'espectador se'n va a les arques de l'Estat. Aquest fet porta a les petites companyies a malviure i sobreviure i és per això que la reivindicació ve de lluny: baixar l'IVA a la cultura a nivells dels nostres veïns. Sense anar més lluny Itàlia, per exemple, la taxa baixa fins al 10%, Alemanya té fixat un 7%, Portugal un 13% i François Hollande va reduir l'IVA cultural a França fins al 5,5%.

El Gobierno, però, té altres prioritats i aplicarà, tal com va pactar el PP amb Ciudadanos, un IVA als espectacles de toros del 10%. El ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat aquesta mesura està dins del compromís de l'Executiu de reduir l'IVA que grava els espectacles en directe.El ministre ha fet aquestes declaracions quan li han preguntat sobre com protegirà el Gobierno els espectacles taurins després de la sentència del Tribunal Constitucional. En aquest sentit, ha assenyalat que ja ho estan fent i ha posat l'exemple d'alguns ajuntaments que volien fer una consulta popular per prohibir-los i l'Estat no els ha donat l'autorització.