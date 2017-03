[Vídeo] Àngel Ros no destinarà ni un euro a retirar plaques franquistes

Última actualització Dimarts, 7 de març de 2017 11:10 h

Anima els veïns que ho vulguin a retirar ells mateixos la simbologia franquista

La Xarxa ha entrevistat a l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, que ha assegurat que la Paeria no destinarà ni un euro a la retirada de les més de 300 plaques franquistes que hi ha a la ciutat, la majoria en edificis de titularitat privada. Paral·lelament ha convidat als ciutadans a "agafar un tornavís" i fer-ho ells mateixos a les seves cases. "No obrirem cap partida a la retirada de les plaques franquistes. Si el propietari de l'habitatge arriba a un acord amb la comunitat, doncs endavant".

Àngel Ros ha demostrat que des del seu consistori, no es trencarà cap ou, per petit que sigui. El pacte amb Ciudadanos es fa notar cada cop més en la tendència dels socialistes lleidatans que miren més cap a l'oest que cap a l'est.

Així de clar Àngel Ros parlava sobre la possibilitat que la Paeria retiri les plaques franquistes: "Aquelles que diu Ministerio de la Vivienda i hi ha el jou i, les fletxes, no? És un problema que el propietari de l'habitatge, si la comunitat hi està d'acord, agafi una escala, pugi i amb un tornavís les treu. I per això no s'han de dedicar partides pressupostàries. Vull dir, qui sigui de la vivenda que ho faci, el president de la comunitat o si es vol pagar un manyà i li facin fer. Que agafi una escala, la descaragoli i la tregui, així de senzill"

D'aquesta manera, Ros traspassa als ciutadans tota la responsabilitat sobre aquest tema i, a més, treu pit i assegura que als anys 80 ja es va retirar la nomenclatura franquista, la feina ja està feta.





