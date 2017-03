El Parlament fa via cap a la independència i aprova la llei de ruptura

Última actualització Dimarts, 7 de març de 2017 12:30 h

L'òrgan rector de la Cambra va instar la setmana passada a JxSí a demanar la ponència per reformar el reglament: inicialment, el grup volia tramitar la seva iniciativa directament a través de la Taula, però els lletrats de la cambra van indicar que aquest no era el procediment adequat. Tot i així, el Parlament ha donat llum verda a aprovar amb urgència la llei de ruptura, ja que la Mesa ha avançat amb pas ferm malgrat que els bastons a les rodes de l'oposició i ha començat a tramitar la reforma del reglament.



El PPC ha denunciat que el Parlament “s’ha trencat en dos” entre una oposició “democràtica” i els partits que donen suport al Govern, JxSí i la CUP, “absolutament antidemocràtics”. El portaveu parlamentari dels populars, Alejandro Fernández, ha denunciat que amb la reforma del reglament del Parlament per la tramitació exprés de la llei de transitorietat jurídica que proposa JxSí s’estan “vulnerant drets fonamentals dels diputats”. Ha criticat el referèndum “trampa” i que els grups independentistes no només no respecten la legalitat espanyola sinó tampoc la catalana. Davant d’aquest escenari, Fernández ha anunciat que iniciaran converses amb l’oposició per plantejar la possibilitat d’un recurs d’empara al Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma del reglament del Parlament.