El Govern i JxSí no cauen en les provocacions unionistes després de modificar el reglament

Unanimitat i fermesa entre el Govern català i Junts pel Sí després després de l'allau de crítiques de l'unionisme arrel de la modificació del reglament del Parlament. Per una banda, el Govern veu "desaforada" la crítica a la reforma evitarà "entrar en el joc" de replicar. De fet, Munté ha ironitzat assegurant que l'oposició veu la modificació com "una cosa subversiva i malèvola" JxSí defensa que la proposta de reforma del reglament del Parlament és “legítima” i “absolutament legal”. Assegura que la ponència conjunta que defensen “parteix de zero” i que no hi ha “cap text prefixat”

ACN - La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Neus Munté, ha considerat aquest dilluns que les crítiques que l'oposició està fent a la proposta de JxSí per modificar el reglament del Parlament són "molt desaforades". És per això que ha avisat que l'Executiu prefereix evitar replicar-los i "no entrarà en el joc" dels que situen la reforma "com cosa subversiva i malèvola". A més, Munté ha remarcat que, a criteri seu, el que proposa JxSí "inclou modificacions que ja contemplen la majoria de reglaments de parlaments –autonòmics- o el mateix Congrés dels Diputats". "És una proposta perfectament adequada", ha dit.



La valoració de Munté arriba després que l'oposició hagi criticat que la Mesa del Parlament hagi rebutjat les peticions de reconsideració de C's, PSC i PPC a l'admissió a tràmit "condicionada" de la reforma del reglament que va registrar JxSí i que permetria la tramitació per lectura única de la llei de transitorietat jurídica si es tramita com a proposició de llei.

JxSí: “legítima” i “absolutament legal”



El portaveu parlamentari adjunt de JxSí, Roger Torrent, ha defensat que l’informe dels lletrats de la Mesa demostra que la proposta de reforma del reglament de la cambra que proposa la coalició independentista és “absolutament legal” i “legítim”. En roda de premsa, Torrent ha afegit que la mesura és també “adient” ja que “iguala en drets” el Govern i els grups parlamentaris. El diputat ha defensat que la ponència conjunta que JxSí propugna partirà “des de zero” i ha negat que hi hagi “cap text prefixat”. Tot i això, ha reconegut que el seu grup té la seva pròpia proposta, que segons el text registrat la setmana passada seria permetre que un únic grup pogués proposar a la cambra la tramitació per lectura única d’una llei, i ha instat la resta de grups a fer les seves pròpies iniciatives.



