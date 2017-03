Coscubiela fa seu el discurs dels partits antireferèndum per linxar la reforma del reglament

Última actualització Dimarts, 7 de març de 2017 16:55 h

L'ecosocialista s'alinea amb PP, Ciudadanos i el PSC per rebutjar la mesura que obre la porta a l'aprovació de la llei de transitorietat

7 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Joan Coscubiela s’ha apropat al discurs dels partits contraris a la celebració d’un referèndum per criticar amb vehemència l’admissió a tràmit de reforma del reglament del Parlament per part de la mesa de la pròpia cambra catalana. De fet, el portaveu de Catalunya Sí que es Pot ha criticat la mesura amb els mateixos arguments que el PP i Ciudadanos, insinuant que és antidemocràtica.

Notícies relacionades

En concret, Coscubiela ha dit que l’aprovació del nou reglament suposaria que “el Parlament no respecta les pròpies regles de joc”. A més, creu que la iniciativa, que permetria aprovar la llei de transitorietat en un dia, implica el “menyspreu del debat parlamentari” i suposaria estar “degradant les institucions”. Així, el diputat ecosocialista, que ja ha confirmat que CSQEP votarà negativament a la constitució d’una ponència conjunta per fer possible la mesura, insinua que la reforma fa un flac favor a la democràcia, un extrem que han explicitat tant el PP com Ciudadanos.Andrea Levy, per part dels populars, ha dit que “ja poden intentar fer subterfugis a la legalitat, que no ho aconseguiran”. A més, ha amenaçat afirmant que "el govern d'Espanya respondrà amb la llei i amb l'estat de dret a cada il·legalitat". I ha reblat: “No hi haurà cap atropellament a la democràcia”. Unes paraules que gairebé ha calcat el líder de Ciudadanos, Albert Rivera: “Avui s’ha produït l’enèsim atropellament a les lleis i al funcionament de la democràcia a Catalunya”. El PSC també ha rebutjat donar suport a la ponència conjunta perquè Junts pel Sí "vol furtar el debat".