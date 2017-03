El Govern dóna per feta la independència amb un pla sobre transport públic

Última actualització Dimarts, 7 de març de 2017 17:50 h

La Generalitat creu que haurà assumit la gestió de Rodalies no més tard de 2020

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El govern de la Generalitat ha aprovat avui el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (PTVC) 2020, que tindrà un pressupost de 2.080 milions d’euros d’inversions en el període 2017-2020. El més destacat del document que ha presentat el conseller Rull, però, és que preveu que en aquest termini Rodalies estigui sota control absolut de l’administració catalana. O el que és el mateix: dóna per feta la independència, ja que el govern del Partit Popular ha afirmat per activa i per passiva que no hi haurà traspàs complet de Rodalies, tot i la reivindicació insisteix de la Generalitat.

Notícies relacionades

Així, el pla calcula que l’executiu català assumirà la gestió completa del servei de Rodalies abans de 2020, especialment pel que fa a la infraestructura ferroviària que ara controla l’Estat a través d’ADIF. L’objectiu de la Generalitat és tenir competències plenes sobre Rodalies “no només per a la millora i optimització del servei, sinó també per poder augmentar l’atenció als ciutadans”, segons ha dit el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. A banda, el pla da de “garantir la fiabilitat en la prestació dels serveis de Rodalies de Catalunya, a partir de reduir la saturació a les hores punta, millorar la comoditat, optimitzar el material mòbil i incorporar serveis semidirectes als trajectes amb més demanda”.El PTVC 2020 també preveu el perllongament dels FGC al Vallès i la reducció de les freqüències. A més, en l’àmbit del transport per carretera, es projecta finalitzar el desplegament de la xarxa d’autobusos exprés.cat i implantar un carril bus a la C-245, la C-31 o la B-23, entre d’altres. També es preveu posar en funcionament la T-Mobilitat a finals de 2018, així com la construcció de noves estacions d’autobusos a Girona, Lleida, Puigcerdà, Berga, la Bisbal d’Empordà, Falset i Mollerussa