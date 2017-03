De Cospedal ‘treu a passejar’ el fantasma de l’exèrcit per defensar la unitat d’Espanya

Última actualització Dimarts, 7 de març de 2017 18:50 h

La ministra de Defensa recorda que les forces armades tenen la "missió constitucional de defensar la integritat territorial"

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



María Dolores de Cospedal ha tret a passejar el fantasma d’una intervenció de l’exèrcit espanyol a Catalunya per assegurar la integritat territorial de l’Estat espanyol. La ministra de Defensa no ha dubtat a respondre que no cauria en provocacions quan un senador d’ERC li ha suggerit que les forces armades estaven fent maniobres on hi havia més oposició a l’exercit espanyol. Amb tot, de Cospedal ha respost amb una amenaça encoberta: “En aquesta provocació no entraré. Les forces armades tenen una missió constitucional de defensar la sobirania i la integritat territorial”.

Notícies relacionades

El senador d’ERC Jordi Martí Deulofeu ha recordat a la ministra les mostres de rebuig a les maniobres de l’exèrcit de terra de les últimes setmanes a Sant Climent Sescebes, Llança, Celrà, Gósol, i a la Serra de Collserola. En aquest sentit, li ha preguntat: “Perquè el govern espanyol imposa maniobres militars a municipis sense sol·licitar el seu consentiment?”. En aquest sentit, ha reclamat respecte per a la sobirania municipal i a les seves competències en matèries que poden ser incompatibles amb les pràctiques militars.Com a resposta, la també secretària general del PP ha assegurat que el govern espanyol “no imposa res” sinó que “exerceix la seva competència en matèria de Defensa, com tots els països del nostre entorn”. La defensa, ha dit, és “una competència exclusiva de l’Estat” que desplega “amb la col·laboració, consens i diàleg”. Alhora, però, ha afirmat que “dir que hem de demanar autorització perquè ens diguin el dia, l’hora, el quan i el com han de preparar les Forces Armades els seus militars no es produirà”.