El Pacte Nacional pel Referèndum desembarca a Madrid

El referèndum arriba a Madrid, el coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, enceta avui una ronda de contactes que pretén mesurar els suports a la causa democràtica a la capital espanyola i que acabarà dijous a les 17.30 amb una última trobada que serà el plat gran d'aquest viatge: una reunió amb l'equip de Podemos. Elena arriba a Madrid amb més de 100.000 suports al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum, entre els quals hi ha particulars, entitats de diverses disciplines, sindicats, formacions polítiques, ajuntaments i diputacions. Uns suports que també arriben de fora de Catalunya, com el del vicepresident grec de l’Eurocambra. Dimitrios Papadimoulis, el de l’eurodiputada Ska Keller, portaveu dels verds a la UE i el del secretari general de Podemos, Pablo Iglesias.

