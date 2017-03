Synera Barcelona Barcelona

8 de març de 2017, 11.40 h

#2



I el conde que juga a periodista dependent amb caiguda lliure de lectors? I el venut d'en Màrius Carol que ultimamente escriu cartes en castellà per guanyar-los de nou que van directamente a la paparera?



I el Cadenal de Barcelona, amén? I l'ex marbrista Rabell? I el Coscu? I l'Alcalde de Lleida? I els venuts del PSC? I tots aquelles que s'oposen al dret d'autodeterminació del pobles, dret de lliure exercici i que no necessita permís de ningú per practicar-lo, com tots els drets?



I... Llegir més