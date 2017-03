Synera Barcelona Barcelona

8 de març de 2017, 13.13 h

MÉS:



1) Un cap d'estat que ningú no ha escollit i que segurament no esculliria.



2) Que es heréu d'un altre imposat per Franco.



3) Que aquest altre al van forçar a abdicar per la seva indigna conducte, marxant amb les butxaques plenes i amb impunitat i aforament exprés.



4) Que la família reaila ha escampat corrupció i deshonor a tort i a dret, essent una instutució del tot desprestigiada.



5) Que a CAT la corona ja ha caigut fa tems. Només queda formalitzar-ho (xiulets i menyspreu)... Llegir més