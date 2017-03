Millet no inculpa ningú de CDC a banda dels extresorers Torrent i Osàcar

Última actualització Dimecres, 8 de març de 2017 12:15 h

L'expresident de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música admet comissions de Ferrovial a Convergència, a ell mateix i a Jordi Montull

Fèlix Millet ha confessat haver expoliat el Palau de la Música durant anys i haver-se’n beneficiat personalment mitjançant obres al seu domicili o el pagament del casament de la seva filla. L’expresident de la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música, a més, ha afirmat que l’empresa constructora Ferrovial donava comissions del 2,5% a Convergència, de l’1% a ell mateix i del 0,5% a Jordi Montull a canvi d’aconseguir obra pública. Amb tot, preguntat per si algú més de Convergència estava al cas de les comissions a banda dels extresorers Carles Torrent –que va morir el 2005– i Daniel Osàcar, ha contestat que no ho sap.

Millet ha dit que les reunions amb Torrent i Osàcar les feia Jordi Montull i ha dirigit les preguntes del fiscal sobre Convergència i la comptabilitat del Palau a la seva ex-mà dreta. No obstant, quan el representant del ministeri li ha ensenyat factures i documents on es detallaven pagaments i percentatges a CDC, l’expresident del Palau de la Música ha dit que no les recorda “ni en somnis”. Així, no ha concretat si Àngel Colom va rebre diners o si Ferrovial va donar comissions per un pavelló de Sant Cugat, per la línia 9 del metro o per la Ciutat de la Justícia.D’altra banda, ha admès que tant ell com Montull i la seva filla Gemma van utilitzar els fons de la Fundació Orfeó Català per pagar despeses particulars durant anys: “Va ser un error, per això vaig posar tot el meu patrimoni a disposició del jutjat, em vaig equivocar”, ha dit. També ha explicat que durant els primers anys no tenia cap sou, i que després, “sense avisar”, se’n va autoatribuir un de 800.000 euros l’any.