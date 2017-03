[Vídeo] La resposta de Puigdemont que ridiculitza Rabell

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

8 de març de 2017, 18.18 h





#1





uuuuuuuuuuuuffffffffffff . . . quanta insistència, noia !! !! Pêrò convé que et DESENGANYIS, que sàpigues que NO TENS CAP POSSIBILITAT.





4, 8, 16, 32 , 64, 128 . . . tantes vegades com calgui, t'ho repetiré fins que ho entenguis, pobreta, a veure si acabes per assimilar que no cal dir-me "caridu" ni "tirarma lus tejus":





Ho sento molt, boniqueta, però a mi només m'agraden les dones DE VERITAT, les que han nascut essent dones.







No tinc res contra la transexualitat ni contra ... Llegir més