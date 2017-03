La desconnexió comença al Senat

Última actualització Dimecres, 8 de març de 2017 14:05 h

ERC i PDeCAT no participen a la votació dels quatre nous membres del TC que elegeix el Senat

ACN Madrid .- Els senadors d’ERC i PDeCAT han abandonat aquest dimecres el ple del Senat durant la votació dels quatre nous membres del Tribunal Constitucional elegits per aquesta cambra. Les eleccions responen a un acord entre PP i PSOE per repartir-se les designacions amb dos representants triats per cada formació, i la nova composició de la cambra donarà la presidència al magistrat conservador i exdiputat del PP Andrés Ollero. Es tracta dels conservadors Ricardo Enríquez –que ja es magistrat del TC- i Alfredo Montoya, i dels progressistes Cándido Conde-Pumpido (exfiscal general de l’Estat) i Maria Luisa Balaguer. Els nomenaments s’han aprovat amb els vots de les dues principals formacions espanyoles.

La portaveu d’ERC, Mirella Cortès ha expressat la “disconformitat” de la seva formació en el mètode d’elecció dels magistrats. “Entenem que el TC és un tribunal totalment polititzat, en cap cas independent, i que compleix el mandat del govern de l’Estat, que està a mans del PP i del PSOE, i perquè la votació està decidida i amanyada pels partits que formen part de la cambra”.

El portaveu del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, també ha assegurat que l'ús del Tribunal Constitucional per part del PP en el debat polític és un "greu error" i una "manca de respecte" al propi Tribunal Constitucional. "Per respecte als magistrats i al propi TC", ha dit, "els senadors del PDeCAT no participarem a la votació i ens absentem de l'hemicicle".

