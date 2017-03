Uns documents secrets sobre finançament il·legal del PP surten a la llum i apropen a ‘Espe’

Última actualització Dimecres, 8 de març de 2017 14:05 h

Registres a domicilis, empreses i conselleries madrilenyes en relació al ‘cas Púnica’ sense mediatització

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Just el dia que Fèlix Millet ha desgranat alguns dels detalls sobre el cas Palau, les sospites de corrupció tornen a planar sobre el PP, ja que han sortit a la llum uns documents secrets dels populars madrilenys que donarien informació sobre una suposada ‘caixa B’ amb els fons aconseguits per vies irregulars. Les noves proves aproparien la trama de l’operació Púnica a l’aleshores presidenta del partit en la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre.

Notícies relacionades

Tant és així que els documents aporten informació d’irregularitats des de 2004, l’any en què ella es va fer amb les regnes de la formació a nivell madrileny. El diners que haurien entrat de manera il·legal a la ‘caixa B’ s’articulaven a través de la fundació Fundescam, vinculada precisament al PP madrileny i ja lligada a l’operació Gürtel. El procediment constava de donacions d’empresaris a l’entitat a canvi de favors i, amb els diners ‘recaptats’, pagaven campanyes electorals i actes del partit.Segons informa el diari El País, ahir i avui s’han fet registres a una vintena de domicilis, empreses i fins i tot a la seu de la conselleria de Sanitat de Madrid en relació al cas. No obstant això, la mediatització dels escorcolls ha estat ben diferent a la de diversos casos relacionats amb Convergència, ja que en cap cas els periodistes s’han avançat a la visita policial. Així, tot apunta a que no hi ha hagut filtracions amb anterioritat a l’acció ordenada pel jutge.Arran de les noves informacions adquirida, el jutge de l’Audiència Nacional Eloy Velasco ha reimpulsat el cas tornant a citar l’exgerent del PP madrileny Beltrán Gutiérrez, a casa del qual s’ha trobat la documentació. A més, el nou gir al cas esquitxa de ple novament l’exconseller de Presidència i Justícia del govern d’Aguirre, Francisco Granados, i també a l’expresident de la Comunitat de Madrid i successor d’‘Espe’ en el càrrec, Ignacio González. També hi hauria implicats polítics que encara ara ocupen càrrecs de responsabilitat sota la presidència de Cristina Cifuentes.