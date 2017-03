Última actualització Dimecres, 8 de març de 2017 16:30 h

El líder socialista afegeix que vol "més PSC a Espanya"

La submissió dels socialistes catalans està assolint nivells estratosfèrics, després de regalar l'autonomia del PSC en favor del control del PSOE, Iceta aposta per tenir "més PSOE a Catalunya".

No és només Iceta regalant el PSC, és també l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, menystenint la simbologia franquista de la capital de Segrià, "si a algú el molesten és lliure d'agafar una escala, descaragolar-les i treure-les", o declarant prescindible el català per fer tràmits a través del web municipal. Coses de governar amb Ciutadans.

La situació dels socialistes catalans és molt difícil d'explicar, sense poder a Madrid i sense rumb a Catalunya, abraça l'unionisme més ranci fins al punt de trencar amb més de 40 anys d'autonomia. Segons apunten fonts properes al PSC, el problema no rau en els deutes, com és la situació d'ICV, sinó en els casos de corrupció que el fiscal no tira endavant a l'espera de com evoluciona el procés. Casos com el del Consell Comarcal del Barcelonès denunciat pel diari Més Economia i el cas de la FECAC explicat pel directe!cat expliquen el servilisme d'Iceta exposat amb el "volem més PSOE a Catalunya i més PSC a Espanya".

Volem més PSOE a Catalunya i més PSC a Espanya. Volem més compromís. pic.twitter.com/Mpb07lKUPx — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 8 de març de 2017

