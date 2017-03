L'Ajuntament de Barcelona mostra la seva sintonia amb el govern espanyol

El també president d'Acció Cultural Espanyola (ACE) ha defensat la necessitat de "sumar capacitat i recursos per donar un impuls a institucions culturals que es troben a Barcelona". Després ha anat a visitar l'exposició 'Tapas.Spanish Design for Food' al Museu del Disseny de la capital catalana.

Segons Benzo, que ha atès els mitjans després de reunir-se amb representats de l'Ajuntament de Barcelona, l'objectiu és "desenvolupar un concepte de cocapitalitat cultural en el marc d'un conveni general de col·laboració que, a través d'una comissió, defineixi anualment projectes concrets, així com els recursos destinats en funció del pressupost disponible.

