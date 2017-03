Les dades sobre patents de 2016 rebenten la teoria de la fuga empresarial pel procés

La dada supera amb escreix les dos comunitats autònomes que li segueixen l’estela, Madrid (321) i el País Basc (209). De fet, la regió que acull la capital espanyola registra un descens de l’11,1% en peticions de patents en comparació amb el 2015. Pel que fa al conjunt de l’Estat, les peticions el 2016 van ser 1.558, així que un 35% té segell català. La ràtio espanyola ha estat de 32 per cada milió d’habitants, mentre que la de Catalunya ha estat de 72.El conseller d’Empresa, Jordi Baiget, ha qualificat la dada a Twitter com a “bon símptoma econòmic”. En la mateixa línia, el director general de Comunicació del govern de la Generalitat, Jaume Clotet, ha estat més clar a la mateixa xarxa social: “Contra els rumors, dades”. A la piulada, ha adjuntat un gràfic que deixa al descobert la diferència del nombre de sol·licituds de patents entre Catalunya i les comunitats que la segueixen, Madrid i el País Basc.

