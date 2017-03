L’ambaixada de Noruega a Espanya es mofa de Mariano Rajoy

El comentari de l’ambaixada escandinava ha rebut en un dia 1.955 ‘retweets’ i 1.846 ‘m’agrada’, un ressò molt més gran que la piulada original del president espanyol, amb ‘només’ 746 ‘retweets’ i 848 ‘m’agrada’. Entre les respostes a la piulada de l’oficina de representació noruega, el diputat de Junts pel Sí Jordi Sendra ha suggerit: “Quan vingui, expliqueu-li a Mariano Rajoy com el 1905 us vau independitzar de Suècia amb referèndum”.

