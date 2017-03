Ramon Tremosa, entre els 40 diputats més influents del Parlament Europeu

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

9 de març de 2017, 11.58 h





#4







Que enganxosa que ets, Cagarrutaneses, mariconeta !





Ja t'he dit que jo a les marietes US RESPECTO PERÒ NO M'AGRADEU , que m'agraden les dones i no els homosexuals. Deixa de dir-me "queridu", que no aconseguiràs res, ja t'hi he dit i repetit i torno a rapetir-t'ho.



4, 8, 16, 32 , 64, 128 . . . tantes vegades com calgui, t'ho repetiré fins que ho entenguis, pobreta, a veure si acabes per assimilar que no cal dir-me "caridu" ni "tirarma lus tejus":





Ho sento molt, boniqueta, per... Llegir més