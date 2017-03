Última actualització Dijous, 9 de març de 2017 11:35 h

C's convida al conseller a "aliar-se" amb ERC i la CUP per "plantar cara" al PDeCAT per la corrupció

El diputat de C's i vicepresident segon de la Mesa del Parlament, José María Espejo-Saavedra, s'ha enfrontat durament aquest dijous al conseller d'Exteriors i Transparència, Raül Romeva, en una interpel·lació sobre regeneració democràtica. E diputat de C's ha instat el conseller a "aliar-se" amb el vicepresident, Oriol Junqueras, amb la resta de consellers d'ERC i amb la CUP per "plantar cara" al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al PDeCAT i poder "fer alguna cosa contra la corrupció". Des de Ciudadanos obliden que han pactat amb el PP per a fer president a Mariano Rajoy, convertint-se en còmplices de les desenes de casos de corrupció que esquitxen el partit.

El conseller Romeva ha acusat C's de fer "política de discurs buit" i "molta teatralitat", El conseller tampoc ha volgut deixar passar el moment sense arremetre contra C's per "mantenir aquesta contundència a Catalunya" i no tenir-la a Espanya. "Em sorprèn que diguin això aquí i que facin president del govern espanyol al candidat del partit més corrupte d'Europa, si no del món", ha etzibat. Romeva ha retret, també, a C's apropiar-se de les investigacions del cas Palau. "És aquest Parlament el que ha iniciat el procediment del cas Palau, no només vostès. I a més, excepte a Catalunya, vostè pot estar imputat i formar part d'un govern. Aquí no. Hi ha algunes diferències importants", ha sentenciat.

El parlamentari de Ciudadanos Espejo-Saavedra, també ha acusat el conseller de no voler abordar la qüestió ni acceptar que l'expresident Artur Mas comparegui al Parlament.