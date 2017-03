Enxampen Galdón mentint fent ús del dia de la dona per atacar el govern

Última actualització Dijous, 9 de març de 2017 12:00 h

Assegura que ningú li va donar suport i ni se'n va fer ressò mediàtic

6 ( 6 vots ) Carregant Carregant



Gemma Galdón, vinculada a Podemos, ha quedat totalment retratada quan ha pretès atacar el govern català amb un discurs victimista i usant el dia de la dona. La sociòloga ha fet tres piulades carregant contra les institucions catalanes i els mitjans de comunicació per no haver donat suport a dues catalanes nominades al premi europeu a les Dones Innovadores 2017. La resposta via xarxes socials del govern no s'ha fet esperar.

Gemma Galdón es lamentava a Twitter: "Dues catalanes nominades al #WIPrizeEU que es donava avui. Els nostres representants tenen altra feina que donar suport a les dones el #8M". A més, etzibava un cop al govern: "A la cerimònia hem descobert que totes les companyes han rebut suport de les seves regions. Per nominada basca, TV i representants. Nos, res". Per acabar, afegia: "Cap regió ha tingut mai dues candidates. I cap suport ni ressò pel premi més important del món a la innovació feta per dones. El #8M. #oletu".

Fent-se la víctima i utilitzant el dia de la dona, Galdón atacava el govern. Però el tir li va sortir per la culata: Primer de tot, el Govern va dedicar tot un article a l'esdeveniment i el representant del Govern a la Unió Europea, Amadeu Altafaj, va replicar a Galdón que van "intentar contactar amb ella però no va respondre". També va desmuntar el seu argumentari explicant: "Les responsables d'Economia i coneixement i de Comunicació de la @delgoveu van ser amb tu a l'acte. El teu menyspreu és injust".

.@gemmagaldon La @delgoveu et va contactar i no vas contestar. A més vam ser a l'acte per donar-te suport. I en vam fer difusió. — Amadeu Altafaj (@aaltafaj) 9 de març de 2017

.@gemmagaldon Les responsables d'Economia i coneixement i de Comunicació de la @delgoveu van ser amb tu a l'acte. El teu menyspreu és injust — Amadeu Altafaj (@aaltafaj) 9 de març de 2017

@gemmagaldon Vergonyós! dones com tu són les que deixen en evidència a totes les veritables lluitadores que sense fer soroll fan més feina! — anna compte (@annadevesa) 8 de març de 2017

Notícies relacionades