Osàcar desmenteix les acusacions de Millet i Montull

L'extresorer del partit assegura que només anava a la institució musical per "signar" els convenis amb la Trias Fargas i diu que al judici "s'ha mentit i molt"

ACN Barcelona .- L'extresorer de CDC Daniel Osàcar ha negat aquest dijous les acusacions de Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma Montull, segons els quals CDC es va finançament irregularment a través del Palau de la Música. En la seva declaració, Osàcar ha afirmat que al judici del 'cas Palau' "s'ha mentit i molt", i ha assegurat que ell anava al Palau "única i exclusivament" per "signar" els convenis entre la institució musical i la Fundació Trias Fargas, vinculada al partit i de la qual n'era administrador.

A més, ha explicat que el Palau pagava els convenis amb xecs nominatius, no en efectiu. Osàcar ha dit que no sap "res" en relació a obra pública i que als dos acusats de Ferrovial no els coneixia ni hi havia parlat "mai".Osàcar creu que les acusacions de Millet i Montull són "per justificar el desviament de diners cap a certes persones".