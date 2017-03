Última actualització Dijous, 9 de març de 2017 17:30 h

El PSC vota amb el PSOE contra el "reconeixement i justa reparació" del president afusellat

Després de renunciar al dret a decidir del PSC; el comitè federal del PSOE és qui decideix el vot dels catalans en la investidura del president del govern espanyol, les aliances electorals a Catalunya seran revisades per la comissió de coordinació política del PSOE-PSC i un control molt clar de la participació del PSC en el congrés del PSOE, el partit dels socialistes ha afegit un nou despropòsit contra la seva pròpia història, renegar de la seva lluita perquè el judici de Companys sigui invàlid.

Una decisió inexplicable

El diputat del PSC per Tarragona al Parlament de Catalunya, Carles Castillejo, ha considerat com "inexplicable" que un socialista voti en contra de l'anul·lació "de cap judici franquista". Castillo ha fet saber que demanarà explicacions per "intentar entendre" la postura dels socialistes en una qüestió que històricament ha abanderat.

Madre mía cómo podemos reiterar este error. Es INEXPLICABLE que un socialista vote en contra de la anulación de ningún juicio franquista. pic.twitter.com/bUXyNBfc7u — carles castillo (@CarlesTgna) 9 de març de 2017

Canvi radical del líder socialista, l'home que en el novembre del 2015 deia públicament que el seu partit considera "nul o invàlid" el judici al president Companys ara contempla com el seu partit vota 'no' a la comissió Constitucional del Congrés de Diputats per al reconeixement i la justa reparació de la figura de Companys i la resta de víctimes del franquisme.Els socialistes, que han manifestat reiteradament el seu suport a la causa per declarar nul el judici a l'expresident de la Generalitat, obliden les campanyes que any rere any han promocionat defensant la figura de Companys. No només amb les ofrenes floral s al cementiri de Montjuïc , sinó també amb reiterades declaracions públiques que ara han quedat silenciades de cop.