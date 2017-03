El web que explica tot el que vols saber sobre l'Operació Catalunya i no et volen explicar

Última actualització Dijous, 9 de març de 2017 15:55 h

Des de Madrid, el portaveu d’Interior del Partit Demòcrata al Congrés, Sergi Miquel, ha explicat que “volem saber si l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, l’expresidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, i la resta d’implicats en la trama de l’Operació Catalunya actuaven com llops solitaris o els coordinava Jorge Moragas o algú altre del Govern espanyol”. Ho ha dit en declaracions als mitjans de comunicació a les portes de la Comissió d’Investigació, constituïda avui al Congrés dels Diputats.

Ahir, el Parlament va aprovar la creació de la comissió d’investigació sobre ‘l’operació Catalunya’ amb el vot a favor de tots els grups menys el PPC que va votar en contra i C’s que s’hi va abstenir. Però... segurament molts ciutadans de Catalunya no tenen clar què és i en què consisteix exactament aquesta trama, supoasdament, orquetrada per les clavegueres de l'Estat per acabar amb el procés sobiranista. És per aquest motiu que, coincidint amb aquesta comissió, s'ha publicat un nou web que pretén aclarir i explicar amb detall què és l'Opració Catalunya.