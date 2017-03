Escòcia estaria a punt de confirmar un segon referèndum coincidint amb un auge indepedentista

Última actualització Dijous, 9 de març de 2017 16:15 h

La 'premier' Sturgeon insinua que es podria celebrar la tardor de 2018

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Guifré Jordan@enGuifre – Nicola Sturgeon torna a flirtejar amb la possibilitat de celebrar un segon referèndum d’independència. En una entrevista que s’emetrà avui a la BBC, la primera ministra escocesa ha especulat fins i tot amb la data d’aquesta votació, ja que ha dit que no descarta celebrar-la la tardor de 2018. A més, segons publica The Guardian, alguns assessors de la dirigent del Partit Nacional Escocès (SNP, en les sigles en anglès) apunten que la pròpia Sturgeon farà una conferència just després que la seva homòloga britànica, Theresa May, invoqui l’article 50 dels tractats de la UE, cosa que es preveu aquest mes. En altres paraules, just dies després que la ‘premier’ britànica accioni la palanca del Brexit, Sturgeon podria confirmar un segon referèndum. De moment té un argument a favor: l’última enquesta publicada.

Notícies relacionades

La qüestió de la data, però, es preveu més complicada, ja que Sturgeon també revela que “seria de sentit comú” que quan l’acord de sortida dels britànics es concreti, els escocesos puguin decidir sobre el seu futur. Si May executa l’article 50 aquest mes, el límit per arribar a un acord amb la resta de països membres de la Unió és de dos anys, és a dir, març de 2019. Així, els últims mesos de 2018 ja podria estar clar si la negociació camina cap al ‘hard Brexit’ o cap al ‘soft Brexit’. També, però, podria ser que les converses s’allarguessin i totes les parts estiguessin d’acord a estirar els terminis més enllà de la data límit.En qualsevol cas, segons informacions del mateix diari, l’SNP no recomanaria celebrar el referèndum quan es consumi el Brexit, és a dir, quan s’acordi i s’executi la sortida dels britànics. Si fos així, calculen que les dificultats per tornar al club comunitari podrien ser molt més grans en cas d’independència que si la secessió es confirmés abans. Sturgeon podria estar meditant la situació, i des d’aquesta setmana té un argument més: una enquesta de la televisió privada escocesa STV diu que la societat estaria dividida simètricament amb un 50% de favorables a la plena sobirania i un 50% de contraris.