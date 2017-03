Última actualització Divendres, 10 de març de 2017 05:00 h

Segons Romeva, el Govern té "poques esperances" d'arribar a un acord amb l'Estat pel referèndum, tot i que ha fet una "última oferta". Segons el conseller, "hem dit, seiem a la taula i discutim-ne junts", però malgrat la disposició catalana per "parlar-ho tot", incloses la data i la formulació de la pregunta, la resposta ha estat el silenci i la persecució judicial.

El conseller assegura que el Tribunal Constitucional és una institució que no té la confiança del Govern per les "sentències ideològiques" i etziba que "no es tracta d'una qüestió legal, el Tribunal s'oposa a tot allò que va en contra dels interessos de qui està al govern de l'Estat en aquest moment".

Europa no s'oposa al referèndum

Romeva ha reflexionat sobre el paper d'Europa, el conseller sosté que "no pot tancar els ulls sobre Espanya" davant "un problema de credibilitat democràtica" i lamenta que "un Estat de la Unió prefereixi la persecució judicial d'una voluntat legítima com la nostra abans que la via del diàleg". Malgrat considerar que és "normal" que Europa "prefereixi conservar l'statu quo", a la UE no hi ha rebuig al referèndum: "ningú a Europa ha dit que no podem votar. A Escòcia ha succeït".