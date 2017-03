Tret de sortida al procés constituent amb un referèndum digital com a teló de fons

Última actualització Divendres, 10 de març de 2017 05:00 h

Raül Romeva inaugura un cicle de conferències per agafar idees sobre com elaborar la futura carta magna catalana

Guifré Jordan @enGuifre – El procés constituent ja està en marxa. Raül Romeva ha inaugurat un cicle de conferències organitzat per la conselleria d’Exteriors per conèixer en profunditat com s’han desenvolupat diversos processos constituents arreu del món. I ho ha fet aquest dijous al vespre en un acte al CCCB i amb la presència del primer ponent, Uwe Serdült, que ha apropat la realitat dels processos constituents i l’ús dels referèndums per part de Suïssa.

En aquest sentit, el conseller ha deixat clar que “el que fem avui és iniciar un procés, el que ha de ser el disseny d’un procés constituent”. I ha afegit: “Si el fem, és perquè acabi sent una Constitució”. A més, en el terreny més polític, ha dit que “estem davant de l’oportunitat de fer una cosa diferent però millor que la que tenim. Hi ha generacions senceres que no la tenen mai, i tenim la responsabilitat de fer-ho i de fer-ho bé”. Segons Romeva, el procés per elaborar una carta magna catalana s’hauria d’apropar a l’irlandès, l’islandès o altres casos.El plat fort de l’esdeveniment, que ha comptat amb cònsuls, diputats, membres d’altres institucions com el IEMed i figures de la societat civil, ha estat l’exposició d’Uwe Serdült, vicedirector del Centre for Research on Direct Democracy de Zurich. El ponent ha concretat que més de dos terços dels plebiscits celebrats a Suïssa entre el 1960 i el 2009 (se’n van organitzar 213) van ser forçats per la societat civil i ha dit que en general, “els referèndums estan aquí per quedar-se, cada vegada estan entrant a més constitucions”. Així, ha reblat: “Les deliberacions estan molt bé, però hem de poder acabar arribar a una decisió vinculant”.Un dels punts destacats de la intervenció de Serdült és la defensa de les votacions per internet i la democràcia directa. Tot i que ha dit que no s’haurien de fer servir per eliminar els partits polítics, que han de continuar canalitzant el debat, sí que creu que poden ajudar al “debat entre els partits i la ciutadania”. Durant la sessió no s’ha tractat la possibilitat que el referèndum català pugui celebrar-se en el terreny digital –cosa que podria ajudar a esquivar els possibles vetos espanyols–, però Serdült ha recordat que països com Estònia, Canadà, Austràlia i Suïssa –només en alguns casos– ja han introduït les votacions on-line.