Albert Rivera avala Millet i Montull i 'mata' el procés per enèsima vegada

Última actualització Divendres, 10 de març de 2017 11:10 h

El líder de Ciudadanos acusa CDC de “banda” i diu que “el procés separatista s’esgota”

Albert Rivera no ha esperat ni al final del judici pel cas Palau per posar-se la toga de jutge i sentenciar Convergència per les suposades comissions cobrades a canvi d’adjudicacions d’obra pública. El líder de Ciudadanos ha avalat així les acusacions de Fèlix Millet i Jordi Montull i, en una entrevista a TVE, ha dit: “S’acaba una etapa en la qual CDC s’ha embolcallat amb la bandera per tapar la cartera. Hem tingut un partit que ha estat una autèntica banda, la banda del 3%. El que em van dir ahir no em sorprèn gens”.

A més, Rivera ha expressat que “si Mas tenia alguna esperança, amb això s’esgota”. I, en aquest sentit, ha extrapolat totes les sospites que sobrevolen Convergència al conjunt de l’independentisme: “Per mi, s’esgota també el procés separatista, perquè no oblidem que CDC avança a una velocitat meteòrica cap a la independència al mateix ritme que avancen els processos judicials d’independència”. Segons ell, Mas defensa la plena sobirania perquè vol una Catalunya estat on els tribunals no jutgin “la corrupció de CDC”.Així, l’unionisme torna a enterrar el procés d’independència, després d’afirmar que ha mort reiteradament des del mateix any que va arrencar , el 2012. A l’avantsala de les eleccions d’aquell any al Parlament, el titular d’El Mundo acusant Pujol i Mas de tenir comptes a Suïssa ja feia especular alguns que l’incipient procés ja havia mort. Les dificultats per pactar data i pregunta del 9N, l’esclat del cas Pujol, el trencament de la unitat a Pedralbes unes setmanes abans de la consulta, el debat de la llista unitària en les eleccions plebiscitàries, els resultats del 27S, el debat sobre qui havia de ser el president després dels comicis o els pressupostos frustrats de 2016 van motivar que dirigents unionistes es vantessin de la mort del procés. L’última que ho va fer va ser Inés Arrimadas el mes passat en motiu del judici del 9N, només dos dies després de la manifestació del 6F