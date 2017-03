El gol de la remontada Barça va provocar un terratrèmol d'escala 1 a Barcelona

Última actualització Divendres, 10 de març de 2017 15:30 h

Tal com es pot observar en aquest gràfic de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, així és com el sòl se sacsejava durant la nit de la remuntada al Camp Nou. La gràfica mostra els petits moviments sísmics que es produeixen a cada gol però la sacsejada més forta es produeix amb el 6 a 1. Concretament es va arribar a un terratrèmol d'1 grau a l'escala Richter, un tremolor imperceptible per les persones. Jordi Díaz ha explicat que des de l'observatori, a 500 metres de l'estadi, El gol de Sergi Roberto va fer tremolar el sòl i el sismògraf ho va captar.

El sismòleg ha elaborat també un espectrograma que mostra com es distribueix l'energia sísmica entre les diverses freqüències captades pel sismòmetre durant els gols:

That's how the ground was shaking yesterday night during the @FCBarcelona comeback in Champions League !! @ICTJA_CSIC. pic.twitter.com/QmEqKa9FZx