'Míssil' de la presidenta de la CCMA al PP i a TVE per rebatre acusacions de biaix

Andrea Levy s’ha mostrat indignada perquè en un un programa de TV3 es va esmentar el judici pel 9N com ‘el judici del segle’, i ha criticat l’ampli seguiment de Francesc Homs durant els dies que va durar el seu procés al Tribunal Suprem. Llorach, però, no s’ha arronsat i ha respost: “És el primer judici que es fa a un president i sí deu ser el judici del segle”. Així mateix, Llorach ha indicat que el judici al que feia referència Levy, el 9N, "va ser líder destacat d'audiència tot el dia. Ha estat el dia de més lideratge a TV3 durant el mes de febrer. Els nostres mitjans actuen amb professionalitat i pluralitat", ha reblat.

