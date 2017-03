Els treballadors d'El Periódico en lluita

Última actualització Dissabte, 11 de març de 2017 05:00 h

El mitjà se salta la recuperació salarial del conveni col·lectiu i rebaixa un 21% els sous de la plantilla

La plantilla d'El Periódico ha dit prou, després d'anys de retallades i reduccions de plantilla, aquesta setmana la direcció de Recursos Humans del Grup Zeta ha notificat als treballadors una reducció salarial del 21% que ha provocat una sèrie de protestes al carrer i als despatxos de la direcció que qüestiona encara més el model que ha impulsat Enric Hernández des de la seva arribada.

El Comitè d'Empresa d'El Periódico, organitzat a les xarxes amb un compte de Twitter i un web on explica l'evolució de la situació, culpa, entre altres, al director Enric Hernández que, des que va succeir Rafael Nadal el febrer del 2010 la difusió del diari "no ha parat de caure" fins a situar-se per sota dels 97.000 exemplars. Roures entra en escena



Com ja va avançar directe!cat el 18 de gener , Jaume Roures, fundador i director general del grup Mediapro, és una de les cartes que han aparegut sobre la taula per salvar la situació del diari. Roures estaria disposat a adquirir part del diari, o tot ell, i salvar la marca El Periódico i evolucionar editorialment el seu posicionament. Tanmateix, perquè aquesta operació sigui efectiva seria necessari que la banca perdonés part del deute.

La tensió entre els treballadors i la direcció d'El Periódico està al límit, la rebaixa salarial que planteja el Grup Zeta alimenta encara més la situació crítica del diari que des que va fer públic el seu gran deute amb hisenda ha virat cap a una línia editorial unionista i conservadora que malgrat servir d'asquer per a noves inversions publicitàries no ha estat suficient per a fer viable un rotatiu que ha de fer front al 60% dels 97,8 milions d'euros de deute que té el grup mediàtic amb una quinzena de bancs, entre els quals hi ha La Caixa, Popular, BBVA, Sabadell i Société Générale.