[Vídeo] Un micro obert juga una mala passada al fatxenda del president de RTVE

Última actualització Divendres, 10 de març de 2017 18:30 h

Sense ganes de treballar es consola a sí mateix: "Sort que estic ben pagat"

El periodista espanyol José Antonio Sánchez i actual director de Radio Televisión Española ha quedat del tot retratat quan ha fet un comentari en privat sense saber que tenia el micròfon obert. La situació era la següent: hi havia al Congreso una comissió de Control de RTVE i, com sol passar, s'estava allargant. Quan se n'ha adonat que encara faltaven més rèpliques, la seva cara ha canviat i ha deixat caure: " Sort que estic ben pagat".

La comissió arribava a la quarta hora quan José Antonio Sánchez preguntava, ja cansat, quan faltava per acabar. "Amb això no es tanca la sessió?" Esgotat, volia acabar amb la sessió de preguntes sobre la seva gestió a RTVE. "Hi ha un torn de rèplica i un altre torn per tancar", li comentaven des de la taula. Llavors, el micro obert ha pogut captar la següent frase de Sánchez, amb cara de pomes agres: "Sort que estic ben pagat".

I té raó: el portal de transparència RTVE publica cada any la remuneració del seu màxim directiu, José Antonio Sánchez. En total, el president de la cadena pública espanyola va guanyar el 2016 un total de 197.125,44 euros bruts. Aquesta xifra suposa gairebé un 30% més del que va guanyar el 2015, un total de 154.209,97 euros, i quasi tres vegades més que el president del Gobierno, Mariano Rajoy, amb un sou de 79.000 euros bruts anuals.





Un micro obert i patapam... Doncs sí... concretament 197.125,44 euros bruts! Quina 'xuleria"... pic.twitter.com/IYNlVpkEQp — Gerard Sesé (@gerardsese) 10 de març de 2017

