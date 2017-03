Cada contribuent català ‘pagarà’ 1.700 euros el 2017 en interessos de deute espanyol

Si sumem el pagament d’interessos al qual ha fet front l’Estat espanyol en els últims deu anys, la xifra és d’uns 6.000 euros per persona, una xifra que es triplica si només tenim en compte les persones que contribueixen a les arques de l’Estat. L’any 2008, l’erari públic va haver d’assumir un pagament de 16.631 milions d’euros, una dada que ara gairebé es duplica, però que es lleugerament inferior al 2014, el màxim d’aquest període, amb 36.026 milions d’euros. La xifra d’aquest any, 31.440 milions, representa un 2,8% del PIB total de l’Estat de 2016.

