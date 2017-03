El fracàs de la #MarcaEspaña es consuma: Anar a peu és més ràpid que l'AVE a la Meca

Última actualització Divendres, 10 de març de 2017 19:55 h

La calamitat més estrepitosa deixa en desgràcia les empreses constructores espanyoles

3 ( 3 vots ) Carregant Carregant



El llistat de notícies dedicades al fiasco descomunal del projecte espanyol de l'AVE a la Meca segueix ampliant-se. Entre els retards, els sobrecostos, les acusacions amb altres empreses d'altres països i els incompliments del contracte, ara s'ha d'afegir una nova calamitat a la construcció que havia de fer brillar la #MarcaEspaña: hi haurà trams del recorregut pel mig del desert que la velocitat màxima serà de 5 quilòmetres per hora. Una persona amb pas ferm va més ràpida.

La faraònica obra de l'AVE a la Meca per part d'empreses espanyoles afegeix al seu historial un altre desastre. Ningú no va preveure que als trams del mig del desert, les vies patien el risc de cobrir-se de sorra. Si això passa, fa impracticable el trànsit. És per això que en un comunicat que ha fet públic el digital elindependiente.com, s'explica que si les vies estan en bon estat, la velocitat serà de 120 km/h. Si hi ha presència de sorra es baixarà fins als 50 km/h i, si la sorra sobrepassa les vies, s'haurà de fer a la velocitat irrisòria de 5 km/h. Si tenim en compte que la velocitat mitjana d'una persona (depèn de l'edat, la condició física i del context -no és el mateix un passeig que una caminada-) ronda entre els 4,5 i 5,5 km/h, podríem afirmar que una persona a peu va més ràpida que alguns trams de l'AVE.

La carta del contractista va ser entregada el 22 de gener i explica a les restriccions dràstiques de velocitat que afectarà els trens Talgo entre les estacions de KAEC (acrònim anglès de la recentment fundada Ciutat Econòmica Rei Abdul·là) i Medina. A més, explica que l'encarregat de dictaminar la velocitat del tren és el maquinista, que durant la inspecció diària ha d'observar la quantitat de sorra acumulada a l'interior de les vies.

Notícies relacionades