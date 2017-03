[Vídeo] Rajoy menysprea i ignora un periodista per haver-li fet una pregunta en anglès

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

10 de març de 2017, 18.19 h





#2





QUE INFANTIL !! !! !! !! . . . HUAH HUAH HUAH HUAH . . . Cagarrutaneses, es veu que mal usar el meu nom no et prova, NO SE'T POSA BÉ, cada vegada fas uns RIDÍCULS MÉS ESCANDALOSOAMENT GROTESCOS.







Ara sembles talment un nen (o una nena, potser millor) amb un pirulí de menta, fent mirotes (= "intentando dar envidia") a tothom :











- Mireu, mireu, tinc un pirulí de mentaaaaaaaaaaaaa !!













HUAH HUAH HUAH . . . QUE GROTESC !! HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAAHH HUAAHH ... Llegir més