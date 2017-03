El subdelegat de C's d'Andalusia ensenyava com contractar assessors amb diners públics

Última actualització Dissabte, 11 de març de 2017 15:45 h

Escàndol en la delegació territorial de Ciutadans Andalusia, segons informa El Confidencial, el subdelegat Eugenio Rodríguez es dedicava a ensenyar com el partit podia contractar personal mitjanant els diners del grup municipal.

Eugenio Rodríguez i Albert Rivera Comparteix Tweet

Com es pot sentir en unes converses gravades, Rodríguez explica amb detall com es podia fer aquesta operació. El subdelegat de Ciutadans mostra amb quina facilitat el seu partit va contractar amb diners públics a Irene de Sios, assessora política del grup municipal de Ciutadans d'Alcalá de Guadaíra: "Hem utilitzat diners del grup municipal per contractar-la (...) Com no hi ha diners per contractar-la com a coordinadora de campanya nacional a la província de Sevilla, hem utilitzat els diners de l'Ajuntament de Sevilla per fer-ho".

Rodríguez no ha sabut dir quan ni com es va produir aquesta conversa, fins i tot diu no es reconeix amb "seguretat" per la mala qualitat dels àudios, malgrat que altres membres del partit ja haurien admès "sense cap dubte" que és la seva veu.