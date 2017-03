Encolomar-nos la misèria autonomista

cartxoler bcn bcn

11 de març de 2017, 09.41 h

En el segle XXI la lluita social per aconseguir més democràcia és ser independentista i voler construïr un nou país i fer net en tots els sentits, com a mínim curiós. No serà fàcil aconseguir la República de Catalunya pera a TOTS, però una lluita de justicia social històrica. Què ens ofereixen els unionistes per quedar-nos a l'españa podrida? RES. Quan canviarà españa i es tornarà un país democràtic de veritat? MAI. Deixaran el franquisme que no han deixat en 40 anys? NO. Don... Llegir més