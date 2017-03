Gabriel Rufián arriba al Sálvame Deluxe

Última actualització Dissabte, 11 de març de 2017 10:20 h

És el primer polític que visita el programa de Jorge Javier Vázquez

L'estrella més mediàtica d'ERC arriba al Sálvame Delux, després de visitar a Risto Mejide el republicà s'estrenarà aquesta nit al programa de premsa rosa presentat per Jorge Javier Vázquez, qui ha reinventat el format per tocar també temes socials.

Una de les armes d'Esquerra al Congrés és també una via per aparèixer en programes on fins ara els independentistes no han entrat mai, Rufían, amb un estil parlamentari molt personal, ha aconseguit allò que el món independentista no ha aconseguit mai, entrar dins del món mediàtic que fins ara només hi tenia accés l'unionisme.El format sembla que serà el d'entrevista, i entre els col·laboradors que podran intervenir hi haurà Pilar Rahola. Rufian és el gran atractiu de la primera gran promoció del programa. En el cartell de convidats d'avui també hi ha una entrevista amb Lucía Bosé i debatran sobre les 'malas madres' amb Belén Esteban, María Patiño i Samanta Villar.