Mas passa d'excuses i avisa que vol comparèixer al Parlament pel presumpre finançament irregular de CDC

Última actualització Dissabte, 11 de març de 2017 12:30 h

Tots els grups parlamentaris excepte Junts pel Sí han demanat que atengui la Comissió d’Afers Institucionals

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El president del Partit Demòcrata, Artur Mas, que ha comparegut en tres ocasions per parlar del presumpte finançament il·legal de CDC ha agafat el toro per les banyes i passa d'excuses. Mas es mostra decidit a comparèixer davant del Parlament de Catalunya "si és la setmana que ve, millor".

L'expresident de la Generalitat apunta que "l'exigència democràtica a la qual aspirem ha d'anar acompanyada d'exemplaritat", i ha contraposat la "voluntat constructiva" del sobiranisme català amb "l'immobilisme" del govern espanyol i els "atacs" perpetrats per part de diferents institucions de l'Estat com l'anomenada 'Operació Catalunya. Ha recordat que "en un país d'exemplaritat –com els que ens volem assemblar- i que aspira a ser dels millors, els líders polítics donen la cara" i ha afegit que "en cap cas farem com Rajoy o l'anterior ministre de l'Interior que sistemàticament s'amaguen i miren cap a un altre costat".

Mas assegura que l'objectiu català és el de ser la "Dinamarca de la Mediterrània" i que en una generació el país pot aspirar a ser una Catalunya amb "molta ocupació i poc atur, amb salaris dignes, amb una economia oberta i innovadora, amb un estat del benestar sòlid, robust i sostenible, on la societat s'iguali a través de l'educació i la cultura i amb un sistema democràtic d'alta qualitat".

Notícies relacionades