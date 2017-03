El Consell Comarcal del Barcelonès desbordat per les males practiques del PSC

Última actualització Dissabte, 11 de març de 2017 16:45 h

La polèmica gestió del president, gerent i secretaria accidental provoca que la fiscalia investigui a 18 consellers. El CCB funciona sense l’obligat Pla d’Actuació, el que debilita la seva raó jurídica

El Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) ha operat durant anys sense haver aprovat cap Programa d’Actuació Comarcal (PAC) que defineixi clarament els serveis, les activitats i les obres que l’organisme ha de dur a terme. Així ho indica l’informe sobre la gestió de l’entitat realitzat per la Sindicatura de Comptes de la Generalitat, que fiscalitza el CCB entre 2005 i 2011, i un document intern de l’any passat, al qual ha tingut accés Més Economia.

El text de 2016, elaborat per l’exsecretari de la institució, Miquel Colom, alertava sobre la “falta de cobertura jurídica” dels serveis oferts per l’organisme a causa de la manca d’un PAC. Colom, actualment suspès del càrrec, titlla la situació de “gravíssima patologia funcional”.A la vegada, l’informe de la Sindicatura de Comptes, publicat el mes de gener passat, també es feia ressò de la falta de programa d’actuació durant els tres exercicis fiscalitzats, juntament amb tot tipus de males pràctiques en la gestió.Podeu consultar les conclusions de l’informe del 2016 aquí Tal i com Més Economia ha informat durant els darrers dies, l’informe de la Sindicatura de Comptes del gener passat posa de manifest tot tipus de males pràctiques al CCB, i a diversos organismes vinculats a l’administració comarcal, entre 2005 i 2011. Durant aquest període, l’entitat va ser presidida pels socialistes Joan Carles Mas Bassa (2003-2011) i Jesús Maria Canga (2011). El text revela vendes de terrenys per sota del preu del mercat, obres realitzades sense finançament irregularitats en els sous dels treballadors . La Sindicatura ja ha traslladat l’informe a Fiscalia ja que veu possibles fets perseguibles en les actuacions de dues de les entitats participades pel CCB, la Fundació Pisos de Lloguer i Marina Badalona.D’altra banda, diversos documents interns als quals ha tingut accés Més Economia, amb data de l’any passat, qüestionen la transparència de l’entitat i la pròrroga d’un contracte pel manteniment de les rondes La Fiscalia ha obert una investigació a 18 consellers de PSC, CiU i Ciutadans del Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) per votar el 2015 a favor de la renovació de Joan Canyameres com a adjunt a la gerència de l’ens, que posteriorment va ser qüestionada en diversos informes pel que en aquell moment era secretari de l’òrgan, Miquel Colom, segons informa avui El Mundo. Colom, actualment suspès del càrrec, va denunciar per presumpta prevaricació i malversació de fons públics als sis membres socialistes, vuit de CiU i sis ciutadans, que van donar llum verda al manteniment del càrrec de confiança.Canyameres, que va formar part de la llista electoral de Xavier Trias a les eleccions municipals de 2011, comptava amb un sou brut de 56.100,10 euros. L’exsecretari va emetre un informe negatiu mesos després que s’hagués aprovat la renovació del càrrec, al·legant que els organismes comarcals no poden comptar amb personal eventual.Segons ha pogut saber Més Economia, tot i que Canyameres va ser nomenat gerent adjunt de l’entitat el juliol de 2011, l’aprovació per part del govern espanyol de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració pública el 2013, que regula el nomenament de càrrecs eventuals en l’administració pública, hauria provocat la presumpta situació irregular.Aquest mitjà s’ha fet ressò durant les últimes jornades de diversos informes de Colom que haurien advertit a la gerència de l’entitat d’altres possibles irregularitats, com la pròrroga d’un contracte pel manteniment de les rondes , o la manca de documentació en el portal de transparència de l’entitat La setmana passada, ERC va demanar la supressió de l’ens, ja que el considera “buit de contiguts”. La formació també va demanar la investigació de les diverses irregularitats assenyalades per un informe de la Sindicatura de Comptes, que analitzar la gestió del CCB entre el 2005 i el 2011.