Última actualització Dissabte, 11 de març de 2017 13:20 h

Segons Mariano Gomà, els responsables de la gestió del Palau, Félix Millet i Jordi Montull han apuntat a un presumpte finançament irregular de l'antiga CDC poden posar fi a la vida política d'Artur Mas i altres dirigents independentistes: "Tot i que no sóc jurista, el que tinc clar és que cauran tots, cadascú des de l'alçada que li toca, però n'estic completament segur. Ara només cal esperar el que diguin els jutges".

Dictadura independentista i violència

El president de SCC considera que per culpa dels independentistes la societat catalana "viu atònita, silenciosa i silenciada per la deriva dels últims anys" i assegura que "hi ha moltes empreses, institucions i persones que estan en silenci obligatòriament perquè estem sotmesos a un règim dictatorial i, si et manifestes en contra, pots tenir problemes tant en l'àmbit laboral com en el personal". Gomà afegeix que hi ha brots violents que envolten el procés, ja que "hi ha filmacions i fotografies de grups violents o joves encaputxats que actuen en aquest país amb el més pur estil 'kale borroka' i això es tolera".