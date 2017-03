El Consell d'Europa despulla la no separació de poders d'Espanya

Última actualització Dissabte, 11 de març de 2017 18:00 h

Avisa que la reforma del TC qüestiona la neutralitat de la institució

Mastegot europeu al sistema espanyol, el Consell d'Europa ha rebutjat avui la reforma del Tribunal Constitucional que ha impulsat el Gobierno en un informe de la Comissió de Venècia.

L'organisme europeu per a la democràcia a través del dret renya Espanya per les noves atribucions que ha atorgat al TC que permeten sancionar a aquells que no compleixen les seves sentències amb possibilitat de suspendre càrrecs amb responsabilitat a l'administració pública. L'informe complet es farà públic dilluns vinent, però aquest dissabte ja s'ha fet una nota per explicar els principals punts, entre els que reclama al govern espanyol que reconsideri la seva reforma i que la millori per fer que el Tribunal Constitucional sigui "àrbitre neutral", una capacitat que considera danyada amb les modificacions impulsades per Rajoy.



La nota deixa el Consell com un actor molt crític amb la reforma, tot i no posar en dubte l'autoritat del TC apunta que "els tribunals constitucionals tenen un caràcter definitiu i vinculant i que han de ser respectats per tots els organismes públics i particulars" i considera que atribuir al tribunal la responsabilitat de fer complir les seves pròpies sentències i donar-li capacitat penal i sancionadora "és una excepció" a Europa.

