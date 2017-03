Espanya va pressionar perquè el Consell d'Europa no fes pública la crítica contra el TC

Última actualització Dissabte, 11 de març de 2017 19:00 h

Les pressions "no van aconseguir esborrar del tot el to crític" de la Comissió de Venècia, segons fonts del procés de deliberació

ACN Barcelona .- El govern espanyol va "forçar la rebaixa de les duríssimes crítiques" que els relators independents de la comissió de Venècia feien a la reforma del Tribunal Constitucional, segons ha pogut saber l'ACN de fonts coneixedores del procés de deliberació d'aquest organisme assessor del Consell d'Europa.

Tot i així, les "pressions d'Espanya" no han aconseguit "esborrar totalment el to crític de la Comissió", que, segons aquestes fonts, considera una "excepció" l'atribució de poders de l'alt tribunal, cosa que l'equipara a països com Albània o Armènia, i critica mesures com la potestat del TC per suspendre autoritats i treballadors públics.



Amb la reforma del TC Espanya s'equipara al "model seguit en països com Albània, Armènia, Moldàvia i Ucraïna". Per això la Comissió demana que es reconsideri l'atribució d'aquests nous poders al TC espanyol per generar la percepció que és un "àrbitre neutral". Segons aquestes fonts el Consell d'Europa "observa amb preocupació la situació d'Espanya", que té "el dubtós honor d'aparèixer com a punt d'un ordre del dia que inclou, també, el greu cas de Turquia i Hongria, o la situació a països com Armènia, Geòrgia, Kazakhstan o Moldàvia.

En les mesures concretes previstes en la reforma del tribunal la Comissió estableix que la majoria no plantegen problemes tot i que demana que "les decisions executives" es regulin "de manera més clara" i entre les que poden plantejar "clarament problemes" assenyala la reiteració de pagament de multes coercitives per part d'individus i la suspensió de les autoritats i treballadors públics que es negui a executar les decisions del tribunal.

La Comissió de Venècia, òrgan assessor del Consell d'Europa, ha abordat la reforma de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional fruit d'una sol·licitud del Monitoring Commitee de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.

