El president fa notar que la Comissió de Venècia "ha alertat" al govern espanyol que "no va bé" amb la reforma del TC

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha carregat aquest dissabte contra l'Estat i l'actitud dels seus dirigents davant "els canvis profunds" que considera que comporta el segle XXI. En el seu discurs en el marc del XIX congrés de la JNC, les joventuts del PDeCAT, Puigdemont ha acusat Espanya de ser "modernofòbica", i de reaccionar "bunqueritzant-se" i "canviat lleis" per "bloquejar" aquells canvis als que s'enfronta. En aquest sentit, ha posat com a exemples la reforma del TC, tot recordant que just d'aquesta modificació la Comissió de Venècia "ha alertat" el govern espanyol que amb això "no va bé". De la mateixa manera, el president ha comentat que "quan les coses es posen difícils" l'Estat reflota "aquella ànima" amb la que "li surt de dins l'estat d'excepció, l'article 155 i l'article 116".

Carles Puigdemont ha estat el convidat estrella de la jornada d'aquest dissabte del congrés de la JNC, on s'ha proclamat Sergi Miquel de nou secretari general de les joventuts del PDeCAT amb el 77% dels vots favorables. Després de la lectura dels resultats de la votació, el president ha intervingut per defensar que amb un futur "ple de grans canvis i de reptes del segle XXI", les societats com la catalana "no podran fer-hi front amb les eines del segle XIX o del segle XX". "Necessitem una societat on la gent decideixi més i més sovint, on no puguem posar límits a la capacitat de decisió dels ciutadans. Tenim una ciutadania madura", ha reivindicat.

En aquest sentit, ha contraposat aquesta actitud amb la d'aquells que volen "frenar aquesta pulsió modernitzadora i la capacitat de decidir". "Van absolutament en contra el sentit dels temps", ha dit. I és aquí on ha ubicat l'Estat espanyol i el seu govern. "Ens trobem amb un estat modernofòbic, que desenvolupa una mena d'alergia a tot el que representa canvis profunds en la seva manera de ser, perquè tal com és considera que ja és perfecte, i tot el que l'obliga a qüestionar-se fins i tot a sí mateix, creu que s'ha de resoldre amb el canvi de lleis o amb decrets", ha sentenciat.

De fet, com a exemple d'aquesta actitud, el president ha posat la reforma del Tribunal Constitucional per atorgar-li capacitat penal i sancionadora contra els qe no acatin les seves sentències. Així, Puigdemont ha aprofitat per recordar que aquest dissabte la Comissió de Venècia del Consell d'Europa ha qüestionat aquesta modificació impulsada pel govern de Mariano Rajoy i li ha recomanat millorar-la per fer del TC un "àrbitre neutre". "Fins i tot la Comissió de Venècia se n'ha adonat de la modernofàifia i els ha dit 'alerta que per aquí no aneu bé'", ha comentat el president.

A més, Puigdemont ha volgut criticar les amenaces que darrerament planegen en el discurs polític del govern espanyol. Segons el president, davant els grans canvis o reptes com el de Catalunya, a Espanya "li surt l'estat d'excepció de dins". "Li surt aquella ànima quan les coses es posen difícils i comença a verbalitzar-ho amb l'article 155 d ela Constitució, amb el 116, o amb l'estat d'excepció. Això és una cosa que pensàvem que ja no formava part del debat polític i que havia desaparegut", ha criticat al seu discurs. Per al president, amb aquestes actituds, Espanya "es bloqueja, es bunqueritza".

Davant d'aquesta amenaça d'"estat d'excepció", Puigdemont ha defensat que el projecte del seu partit i l'independentista planteja "un estat de gent excepcional". "És la millor manera de voler contribuir a la millora del món, de ser solidaris", ha dit.

Puigdemont, que ha compartit primera fila de l'acte amb l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha vist com, a més dels llargs aplaudiments que els joves li han dedicat a ell, la JNC ha fet una gran ovació al diputat del PDeCAT al Congrés Francesc Homs, que també ha assistit. A l'entrada del Teatre Principal on se celebrava el congrés de la JNC, ni Puigdemont ni Homs han volgut respondre les preguntes que la premsa li han fet sobre les declaracions del cas Palau i les sospites sobre el cobrament de presumptes comissions il·legals per part de l'antiga CDC.

