El Gobierno s'inventa que Europa avala la seva reforma del TC

En aquest comunicat el Gobierno evita pronunciar-se sobre la consideració del Consell d'Europa que avisa que atribuir al tribunal la responsabilitat de fer complir les seves pròpies sentències i donar-li capacitat penal i sancionadora "és una excepció" a Europa. A més, també oculta les pressions que va efectuar Espanya perquè el Consell d'Europa no fes pública la crítica contra el TC , tal com varen denunciar fonts coneixedores del procés de deliberació d'aquest organisme assessor del Consell d'Europa a l'ACN.

